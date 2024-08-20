Орлов назвал игрока, который не оправдывает ожиданий в «Зените»

Известный комментатор Геннадий Орлов дал комментарий по поводу выступлений вингера «Зенита» Артура. По мнению Орлова, бразильский футболист пока что не оправдывает ожиданий.

«Артур как-то потерялся. Когда его покупали, на него рассчитывали как на лидера. Он чем-то напоминает Малкома, но его частые смещения с правого фланга в центр неоправданны. Ему нужно больше работать в своей зоне, совершать рейды», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

В то же время Орлов отметил, что Артуру нельзя опускать руки, ведь у него есть хорошие качества. По мнению Орлова, бразилец не уверен в себе, поэтому теряется и допускает ошибки на футбольном поле.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 24 августа, - против «Спартака».