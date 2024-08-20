В прессе появлялась информация об интересе «Спартака» к полузащитнику Данилу Глебову из «Ростова». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» не рассматривают возможность участия Руслана Литвинова в этой сделке. Самому 24-летнему футболисту такой вариант тоже не интересен.

В настоящий момент «Спартак» готовится к гостевому матчу чемпионата России против «Зенита». Игра состоится в ближайшую субботу, 24 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. На текущий момент «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице.