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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-арбитр Федотов раскритиковал судью матча РПЛ «Динамо» - «Крылья Советов»

20 Августа 2024 • 15:12 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Крылья Советов

Бывший арбитр Игорь Федотов остался недоволен работой главного судьи матча 5-го тура МИР Российской Премьер-лиги между столичным «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» (1:0) Павлом Кукуяном.

«Кукуян не попал в игру. Что-то с ним случилось. И вообще он свою изюминку потерял. Было такое, что кричал на игроков и чувствовал себя футболистом. А сейчас он вялотекущий какой-то», - цитирует Федотова «Чемпионат».

Матч «Динамо» - «Крылья Советов» состоялся 17 августа в Москве и закончился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

 


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