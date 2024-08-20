Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России

Эксперты из Opta просчитали шансы команд на завоевание чемпионского титула Премьер-лиги с помощью суперкомпьютера. Как мы уже рассказывали, самые высокие шансы на чемпионство ожидаемо имеет «Зенит».

Интересно отметить, что шансы «Спартака» на победу в чемпионате России составляют всего лишь 3,5%.

Стоит сказать, что в последний раз «Спартак» выигрывал титул Премьер-лиги в сезоне 2016/2017 под руководством Массимо Карреры.

На ближайших выходных, 24 августа, «Спартак» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Зенита». Следить за игрой в Санкт-Петербурге можно будет в текстовой трансляции.