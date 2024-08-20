Непомнящий назвал ожидаемой осечку «Зенита»

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, почему «Зенит» потерял очки в матче с «Химками».

- «Зенит» потерял первые очки в чемпионате. Для вас это является сенсацией?

- Нет. Я и раньше говорил, что «Зенит» будет терять очки. Может, не проиграет, но оступаться будет. Российский чемпионат силен тем, что здесь нет откровенных слабаков, которых можно было бы обыграть на одной ноге. Чуть нет концентрации и все. Понятно, что питерцы потеряли Вендела, а затем еще и Глушенкова. Но ведь есть запасные футболисты. Но в итоге команда чуть не проиграла. Так что все ожидаемо.

- Травму руки в матче с «Химками» получил Глушенков. Выбыл на какой-то срок Вендел. «Зенит» сейчас будет не так грозен, как раньше?

- Думаю, да, потому что два этих футболиста определяли игру команды в первых четырех матчах.

- «Спартак» разгромил «Факел». Для вас это закономерный результат или воронежцы не должны были так крупно проигрывать?

- Сейчас «Спартак» непредсказуем, рвет и мечет. То, что он сильнее «Факела» в три мяча, это точно. По составу «Спартак» мало в чем уступает «Зениту», чего не скажешь об организации. Пока «красно-белые» на кураже, они играют на своем уровне.

- ЦСКА уступил «Локомотиву». Не считаете, что матч был ничейным?

- По игре «армейцы» превосходили гостей, во всяком случае, в первом тайме. Забей они три момента, неизвестно, как бы пошло. С другой стороны пропустить на последних минутах – это уже народная примета ЦСКА. В прошлом сезоне я думал, что это проблема тренера, который не умеет сохранить состав на последние минуты. Но в этом сезоне проблема никуда не делась. В прошлом туре ЦСКА пропустил один мяч в конце первого тайма, второй – в конце второго. С «Локомотивом» та же ситуация. Это какая-то психологическая проблема. Нужно, чтобы футболисты сами призадумались, как им сохранять концентрацию до конца игры. Это серьезное профессиональное дело. Замены тренера тоже сказались. Мне они не совсем понравились.

- «Динамо» обыграло «Крылья Советов» с минимальным счетом. Москвичи решили сэкономить силы?

- С одной стороны мне очень жалко самарцев, что они оказались в такой положении. С другой – я слежу за конкурентами «Зенита» в борьбе за золото. Но футбол справедлив. «Динамо» наиграло на победу.

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- С чем связан неудачный старт сезона для «Крыльев Советов»?

- Это проблема роста. Несколько основных игроков не в составе по разным причинам и не хватает материала. Даже у «Зенита» возникают проблемы, когда выпадают два человека. А у Осинькина каждое межсезонье выбывают ведущие футболисты. Но против «Динамо» самарцы играли прилично. Мне они понравились. Уверен, команда выберется из сложной ситуации.

- Махачкалинское «Динамо» одержало в этом туре первую победу, обыграв «Ахмат». Какие него перспективы?

- Зубастая команда. Они не один матч не уступили по игре. «Ахмату» забили в конце встречи хороший мяч, хотя соперник имел небольшое преимущество в игре. Поэтому можно отметить, что у махачкалинцев есть характер.

- «Краснодар» на пятом месте, и имеет 4 очка отставания от «Зенита». Рассматриваете его как конкурента питерцам?

- Пока «Краснодар» не на своем уровне, хотя потенциал у него хороший. Уверен, «быки» будут конкурировать с «Зенитом». Я всегда говорил, что когда в центральной зоне играли три наших футболиста: Черников, Кривцов и Сперцян, они могли одолеть любую команду. Почему-то Мусаев не решается ставить русскоязычный состав. Я вообще считаю, что клуб претендует на золото, когда там сильное русскоязычное лобби. Хотя я ни в коем случае не росист.

Елена Григорьевская