Суперкомпьютер назвал вероятного чемпиона России сезона 2024/2025

Специалисты из Opta запустили суперкомпьютер и после пяти сыгранных туров просчитали шансы команд Российской премьер-лиги на завоевание чемпионского титула в сезоне 2024/2025. В результате вычислений выяснилось, что с высокой долей вероятности чемпионом станет «Зенит». Шансы питерцев на титул оцениваются в 68%.

На втором месте идёт «Локомотив» (17,4%), а тройку замыкает «Динамо» (6,7%).

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. В нынешнем сезоне «сине-бело-голубые» имеют серьёзный настрой, ведь в следующем году клуб будет отмечать столетие.