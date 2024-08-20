«Динамо» не подпишет Антона Миранчука и Облякова

Полузащитники Антон Миранчук и Иван Обляков не являются трансферными целями московского «Динамо» на сегодняшний день. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка говорил, что ему нравятся эти футболисты. Антон Миранчук после истечения срока контракта с «Локомотивом» находится в статусе свободного агента, а Иван Обляков выступает за ЦСКА.

«Динамо» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Лички отстаёт всего лишь на один зачётный балл (12 против 13).