Мостовой высказался о шансах в матче «Зенит» - «Спартак»

На выходных в Российской премьер-лиге пройдёт дерби двух столиц – «Зенит» против «Спартака». Своими мыслями по поводу этой игры поделился Александр Мостовой. Известный в прошлом футболист считает шансы команд на победу равными, учитывая возникшие кадровые проблемы в стане «сине-бело-голубых».

«Спартак» сейчас действительно на кураже. Если бы Вендел и Глушенков были в строю, то можно было бы сказать, что у «Зенита» есть преимущество, где-то 55 на 45 в их пользу. Но сейчас шансы действительно равны», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Мостовой отметил, что предстоящий матч против «Зенита» будет серьёзной проверкой для «Спартака».

Матч «Зенит» - «Спартак» пройдёт в субботу, 24 августа. Стартовый свисток на «Газпром Арене» футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени.