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Игрок «Спартака» отказался переходить в «Зенит»

20 Августа 2024 • 14:25 Комментировать (1)
Спартак Москва
3:0
Факел

«Зенит» работает над усилением своего состава. Питерский клуб имел контакты со стороной полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова. Впрочем, 23-летний футболист категорически отказался от варианта с переходом в стан «сине-бело-голубых». Обо всём этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Руслан Литвинов является воспитанником «Спартака». За первую команду «красно-белых» полузащитник провёл 104 официальных матча, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Литвинова в 3 миллиона евро.

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
20 Августа 2024 в 14:49
ай.. пусть седит у гаршке.. (с).. А-ха-ха-ха! )))
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