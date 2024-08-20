Игрок «Спартака» отказался переходить в «Зенит»

«Зенит» работает над усилением своего состава. Питерский клуб имел контакты со стороной полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова. Впрочем, 23-летний футболист категорически отказался от варианта с переходом в стан «сине-бело-голубых». Обо всём этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Руслан Литвинов является воспитанником «Спартака». За первую команду «красно-белых» полузащитник провёл 104 официальных матча, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Литвинова в 3 миллиона евро.