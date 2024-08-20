Орлов оценил шансы в матче «Зенит» - «Спартак»

На ближайших выходных в Российской премьер-лиге пройдёт большой матч – «Зенит» будет принимать «Спартак». Комментарий по поводу предстоящего матча дал известный комментатор Геннадий Орлов. По его мнению, в ближайшем дерби двух столиц нет фаворита.

«Я, кстати, не вижу фаворита в матче «Зенит» - «Спартак». Шансы - 50 на 50. Я же смотрел матч «красно-белых» с «Факелом». Они действительно набрали нешуточный ход. Угальде вновь забил, с Барко москвичи, похоже, попали в цель. Техничные ребята», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

«Зенит» и «Спартак» сыграют в субботу, 24 августа, стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 17:30 по московскому времени. На текущий момент питерцы занимают в турнирной таблице Премьер-лиги первое место (13 очков), а москвичи – четвёртое (10 очков).