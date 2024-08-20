Победу в кавказском дерби над «Ахматом» в махачкалинском «Динамо» назвали исторической

Махачкалинскому «Динамо» непросто далась победа в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги против грозненского «Ахмата», заявил генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.

«Это историческая победа, исторические три очка в стенах нашего дома. Эмоции только положительные. Кавказское дерби получилось сложным, игра была вязкой. Мы вчера собрали на стадионе 9 тысяч зрителей — это хороший показатель для второго домашнего матча в РПЛ. Двигаемся вперед», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Матч «Динамо» - «Ахмат» состоялся в рамках 5-го тура РПЛ в Махачкале и завершился минимальной победой хозяев. Махачкалинское «Динамо» впервые выступает в РПЛ. После пяти туров дагестанская команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице первенства (5 очков). «Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место (3 очка).