Мостовой – о ситуации Соболева: «Сейчас всё решают связи и деньги»

«Спартак» и «Зенит» должны возобновить переговорный процесс по нападающему Александру Соболеву. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист Александр Мостовой.

По словам Мостового, его в мире футбола уже ничем нельзя удивить.

«В футболе всё давно придумано, и понятно, что сейчас всё решают связи и деньги. Но вообще, сейчас в «Спартаке» какое-то затишье, а мы не можем полностью в этой истории разобраться, так как мы не знаем нюансов», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Мостовой отметил, что в этой ситуации страдает сам 27-летний Соболев, который пропустил уже ряд матчей.

Напомним, что недавно Александра Соболева отстранили от тренировок на фоне слухов о стремлении перейти в «Зенит».