Орлов оценил «Спартак» Станковича

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о «Спартаке». По мнению Орлова, московский клуб угадал с тренером, когда пригласил в клуб Деяна Станковича.

«Мне кажется, «Спартак» и с тренером угадал. При Станковиче москвичи включаются с первой же минуты. Появилась командная скорость. Это очень важно. Все держат довольно высокий темп. И с составом тренер довольно быстро определился», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Орлов отметил, что при Деяне Станковиче в «Спартаке» уже нет такой ротации состава, какая была при Гильермо Абаскале.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав в пяти турах десять очков. Ближайший матч команда Деяна Станковича проведёт в субботу, 24 августа, - против «Зенита» на выезде.