Рагнар Сигурдссон: Все в «Краснодаре» смеялись, когда я купил подержанный Range Rover

Исландский экс-легионер РПЛ Рагнар Сигурдссон вспомнил, что покупал во времена выступлений в России.

У меня не было глупых трат, я не транжира. Никогда не покупал ничего супердорогого. Скорее я набирал много мелочей, которые по факту были не нужны», - сказал экс-защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» в интервью «РБ Спорту».

В 2014 году в России купил Range Rover 2012 года выпуска. Весь «Краснодар» смеялся надо мной, потому что я не купил новую машину», - сообщил Сигурдссон.

Исландец выступал в России в 2014-2016, 2017 и 2018-2020 гг. За три российских клуба Сигурдссон провёл 120 матчей в чемпионате и забил 2 мяча.