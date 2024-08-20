Угальде ответил на вопрос об отстранении Соболева в «Спартаке»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос об отстранении Александра Соболева. У костариканца спросили, почувствовал ли он облегчение из-за потери конкурента или, напротив, ему не хватает этой конкуренции.

«Это «Спартак» – здесь всегда есть конкуренция, напряжение и давление на игроков. Это нормально. Мне нужно просто продолжать делать то, что умею», - цитирует Угальде Sport24.

Напомним, что Александр Соболев был отстранён от тренировок с основой «Спартака» на фоне информации о стремлении форварда перейти в «Зенит».

Ближайший матч «Спартак» проведёт 24 августа – против «Зенита» на выезде в шестом туре РПЛ.