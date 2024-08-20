Пономарёв: Соболев - переоцененный футболист, его разбаловали деньгами

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал Александра Соболева. Такое мнение ветеран футбола высказал в разговоре с «РБ Спорт»:

«Соболев - переоцененный футболист. Полтора сезона он провел на более-менее приличном уровне за «Спартак», а потом снизил требования к себе. Теперь играть отказывается за клуб - другую команду ему подавай. Соболева разбаловали деньгами и излишним вниманием».

Напомним, спартаковский форвард появился на поле в этом сезоне только в матче против «Оренбурга» в первом туре. После этого 23 июля футболист был отстранен от тренировок с «красно-белыми» из-за нацеленности на уход из клуба. Рядом источников сообщается, что «Спартак» и «Зенит» все это время ведут переговоры по Соболеву.