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Орлов назвал травму Глушенкова странной

20 Августа 2024 • 13:17 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
24.08 17:30

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своими мыслями о травме атакующего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Футболист травмировался в воскресном матче с «Химками» - он получил перелом лучевой кости со смещением после попадания мяча в руку.

«Травма Глушенкова получилась странной. Мяч попал ему в руку – перелом... Сложно разобрать этот момент. Может быть, рука у него была в эту секунду расслабленной, не напряжена. Не знаю...» - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» не смог обыграть на выезде «Химки» - матч завершился вничью со счётом 1:1. Следующий матч команда Сергея Семака проведёт в субботу, 24 августа, - против «Спартака» на своём поле.

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