«Иначе чемпионом не станешь»: Орлов предсказал действие «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался на тему потери «Зенитом» двух важных игроков – за последнее время в лазарет угодили Маркус Вендел и Максим Глушенков. Таким образом, питерцы лишились качественной связки – на старте сезона Глушенков забил много голов именно с передач Вендела.

«Считаю, что потеря двух ключевых игроков сейчас подстегнёт руководство клуба купить футболиста. Я даже в этом убеждён. А куда деваться? Иначе чемпионом не станешь», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 24 августа, - против «Спартака» на своём поле.