Булыкин назвал причины неудач ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал причины неудач ЦСКА на старте сезона.

«ЦСКА плохо провел прошлый сезон, потом смена тренера – все это, конечно, влияет на уверенность. Не смогли сразу набрать хороший ход, и Чалов уехал – все это влияет», - приводит слова эксперта «Газета.Ру».

Также Булыкин считает, что «армейцы» не проявляют должных бойцовских качеств в тяжелых матчах:

«Ну и характер, а это в футболе самое важное. Нужно биться за результат, даже если у тебя где-то не очень получается игра».

После пяти туров в турнирной таблице РПЛ «красно-синие» занимают лишь седьмое место с семью баллами, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.