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Хомуха рассказал, как «Зенит» будет играть, потеряв двух лидеров эксклюзив

20 Августа 2024 • 12:32 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
24.08 17:30

Футбольный эксперт Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о потере «Зенитом» очков в Химках, а также о поражении ЦСКА от «Локомотива».

- «Зенит» потерял первые очки в чемпионате. Для вас это является сенсацией, учитывая, что в соперниках были новички РПЛ «Химки»?

- Потеря двух ключевых игроков питерцами сыграла свою роль. «Зениту» не пройти в чемпионате без потерь. К этому тоже нужно быть готовыми и понимать, кто может заменить лидеров. Кому-то придется взять на себя эту ношу.

- У «Зенита» такой подбор игроков, что «Химки» он должен побеждать любым составом. Согласны?

- Это упрощенное понимание. Состав сильный, но и у «Химок» боеспособная команда. Что она и показала.

- Травму руки в этой игре получил Глушенков. Выбыл на какой-то срок и Вендел. «Зенит» сейчас будет не так грозен, как раньше?

- Как раз в матче со «Спартаком» в следующем туре РПЛ мы и увидим, смогут ли другие футболисты заменить своих лидеров. Считаю, что шансы у «Спартака» на очки и так были не маленькими, потому что «красно-белые» хорошо усилились. А сейчас москвичи должны подходить к этому матчу еще более уверенными.

- «Спартак» все больше хвалят. Присоединитесь к этому?

- Нельзя ориентироваться по «Факелу», который заслуженно замыкает турнирную таблицу. А в целом, пришли неплохие новички. Барко – это футболист хорошего уровня. Он прибавил команде остроты. Плюс обладает еще и лидерскими качествами.

- ЦСКА проиграл «Локомотиву».  Не считаете, что матч был ничейным?

- Считаю. По содержанию игры «армейцы» выглядели лучше, просто гости на сто процентов использовали свои шансы. «Локомотив» немного неожиданно ворвался в верхнюю часть таблицы. Все-таки после больших изменений в составе никто не ждал такого крутого подъема. А ЦСКА играет ниже своих возможностей.

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- Складывается ощущение, что проклятие прошлого сезона никуда не делось - ЦСКА и при новом тренере пропускает в концовке. Почему?

- Там была ошибка при заменах. Нельзя трогать линию обороны и перестраивать позиции в заключительной фазе игры, если для этого нет веских оснований. Травму никто не получил, поэтому считаю, что тут Николич ошибся.

- «Краснодар» идет на пятом месте и имеет 4 очка отставания от «Зенита». Рассматриваете его как конкурента питерцам?

- Несомненно. В прошлом году не просто так эта команда боролась до последнего тура. И в этом сезоне нет оснований говорить о том, что южане просядут. Старт был не лучшим, но так бывает. У «Зенита», например, наоборот.

- Махачкалинское «Динамо» одержало в этом туре первую победу, обыграв «Ахмат». Какие перспективы у этой команды?

- Это организованная команда, которая играет с полной самоотдачей. Но вся вторая восьмерка будет бороться за сохранение прописки. И явным аутсайдером сейчас является только «Факел».

Елена Григорьевская

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