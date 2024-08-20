«Зенит» не оставляет попыток заполучить нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Зенит» может сделать предложение московскому клубу по Соболеву после матча в Санкт-Петербурге. В «Зените» планируют детально пообщаться с руководством «красно-белых» после игры. Важно отметить, что «Спартак» по-прежнему не собирается продавать своего футболиста за восемь миллионов евро и ждёт улучшенного предложения.

Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в субботу, 24 августа, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 17:30 по московскому времени.