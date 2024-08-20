Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контракта «Краснодаром» с 21-летним нигерийским нападающим Мозесом Кобнаном Дэвидом до середины 2028 года.

- Результаты «Краснодара» в трёх подряд домашних матчах? Ладно, если нет внятной игры, но есть перспектива, коллектив, мысль, тренер, команда. Таких компонентов у «Краснодара» не видно.

Продлили контракт с Мозесом Кобнаном сразу после его дубля в ворота «Пари НН»? По идее, это неправильно. Дивеев забил в чемпионате четыре – и теперь его на пятнадцать лет продлевать, что ли?

Может, новый контракт Кобнана и справедлив, но это должно быть по-футбольному. Обычно такие скорострельные решения не очень хорошим оборачиваются. Я и в свою бытность видел, что человек забивал один гол, а ему сразу квартиру давали.

В солидной команде так не бывает, что кто-то сидел на скамейке и был плохой, начал забивать и стал хорошим, а потом перестал забивать – и опять плохой. Всё должно быть взвешенно. Команды должны подбирать людей на ту или иную позицию, под определённую тактику, с соответствующим уровнем.

Футбол – игра справедливая, от этого никуда не денешься. Если у тебя незаслуженная удачная полоса, потом всё возвращается на свои места, ты начинаешь забивать себе сам или пропускать на последних минутах, – сказал Чугунов.

«Краснодар» по итогам 5 туров занимает 5 место в таблице чемпионата России с 9 очками (2 победы, 3 ничьи, 0 поражений).