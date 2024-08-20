Чистяков недоволен количеством игрового времени в «Зените»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков недоволен количеством своего игрового времени.

В разговоре со sport24 российский футболист заявил, что сконцентрирован на выступлениях за Зенит несмотря на ситуацию с игровым временем.

Стоит отметить, что 30-летний защитник является воспитанником питерского клуба, но большую часть профессиональной карьеры провёл не в первой команде «Зенита». За всё время Чистяков сыграл 83 матча за питерцев, забил один гол и отдал три голевые передачи. Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца сезона, а его трансферная стоимость оценивается в 1,8 миллионов евро.