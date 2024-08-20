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Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» эксклюзив

20 Августа 2024 • 11:11 Комментировать (1)
Химки
1:1
Зенит

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым возмутился работой комментаторов на матче пятого тура РПЛ «Химки» – «Зенит» (1:1).

- Комментарии во время матча «Химки» – «Зенит» были тошнотворные. Прыгали аж на задних ногах, рассказывая, как играет Зенит. Вот они плохо играют, потому что нету Вендела и нет Глушенкова. А что же они не рассказывают, что там в команде 40 футболистов, 20 из которых иностранцы? Что ж остальные не обыгрывают «Химки», которые на «Матч ТВ» считают слабой командой? И с «Динамо» когда матч был, тоже всё про «Зенит» говорили. Я не пойму, проводится у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома».

На мой взгляд, тренер «Химок» подарил очко «Зениту». Если бы не произвёл он замены в конце матча, «Химки» выиграли бы. А эпизод в добавленное время? Артур на большой скорости влетает в штрафную – Глушаков бежит рядом и больше ничего не делает. Артур падает. Судья молодец – пенальти не ставит. Как началось, как запели комментаторы… А вы знаете, там, кажется, был контакт, а если на такой скорости, а почему ВАР молчит… Поднимается ажиотаж, уже Семак бегает и кричит.

Сколько во время игры рассуждали, что случилось с Глушенковым? Что, «Зенит» это скрывать будет? После игры понятно станет. И судей облить грязью – это пожалуйста.

Аршавин Щерабченко, Талалаев, Мор, которых приглашают на «Матч ТВ», – это люди футбольные. А почему, когда заканчивается матч, эксперты не говорят, что пора прекращать заниматься ерундой? Какое право имеют журналисты разбирать судейские ошибки? Для этого судейский комитет есть, там их разбирают. А вы здесь причём? – задался вопросом Стипиди.

Ничья с «Химками» стала первым невыигранным официальным матчем «Зенита» с середины мая.

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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
20 Августа 2024 в 11:59
Дед выпил таблеток и наконец - то высказал мнение большинства населения РФ, которых тошнит от тупых комментаторов на Матч ТВ! Они хуже дешевых шлюх, но это неудивительно, ведь легли они под немытых бомжей!
А Чердак главная шаболда немытого бомжа)))
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