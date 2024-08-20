Нидерландский форвард Квинси Промес хочет вернуться в «Спартак».

Как сообщил экс-барбер Промеса Алишер Джураев в разговоре со sport24, Квинси хочет получить новый контракт со «Спартаком» и делает всё, чтобы вернуться в Россию.

Напомним, что в начале июля московский клуб объявил об уходе Промеса. На данный момент Квинси находится в ОАЭ и пока не может покинуть страну.

Промес сыграл 192 матча за «Спартак» в российской Премьер-лиге, забил 94 гола и отдал 46 голевых передач. Сейчас голландский нападающий находится без клуба.

После пяти туров «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России.