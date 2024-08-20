«Химки» показали, как можно притормозить «Зенит»

Ничья «Зенита» с «Химками» конечно же стала сенсацией, учитывая, какой ход к этому моменту набрал питерский клуб. Питерцы не только впервые потеряли очки, но и пропустили.

Много слов было сказано про неучастие в матче арендованного Бакаева, но благо, что игра отодвинула данную тему на второй план. Казалось бы, подопечным Семака если уж и терять очки, то точно не с командой, которую нельзя назвать топовой, так что в плане игры коуч «Зенита» может предъявлять претензии только своим подопечным. Интересно то, что, оказалось, неожиданные изменения в составе могут влиять даже на команду с такой обоймой, как у питерцев. Травмы Вендела и уже по ходу матча Глушенкова разрушили созидательную игру питерцев. Нам остаётся лишь пожелать травмированным быстрого восстановления.

Однако «Зенит» не был бы «Зенитом», если даже из невнятной игры он не выжал бы что-то своё. Так случилось в конце матча, когда Мостовой сравнял счёт, а если хищник чувствует запах крови, то его бывает сложно остановить. Так могло быть и в нашей истории, но удар Александра Ерохина на 93-й минуте прошёл рядом со штангой.

Подопечные Семака ранее допускали осечки против нетоповых команд, чьими тренерами были испанцы. Вспомните, как петербуржцы в прошлом сезоне уступили «Оренбургу», который тренировал пиренеец Давид Деограсия.

Как остановить «Зенит»? Ответ будет банальным, но правдивым. За счёт железной дисциплины, максимальной концентрации и быстрого перехода из обороны в нападение. Подмосковный клуб показал, что это возможно, и доказал, что и в команде Сергея Богдановича есть уязвимые места.

Действующего чемпиона можно ловить на отсутствии мотивации. Посудите сами: питерцы уже много раз подряд становились чемпионами, но Лиги чемпионов нет. Понятно, что и вызова для команды нет. Немудрено, что в питерском клубе могут наблюдаться элементы самоуспокоения, так как мотивацию они должны искать сами.

Однако здесь есть одно но: оно (самоуспокоение) не распространяется на прямых конкурентов. Поэтому «Спартак» в предстоящей встрече на этот фактор может не рассчитывать, тем более что «Зенит» уже получил щелчок по носу. Конечно, против «сине-бело-голубых» может сыграть другой фактор: вероятное отсутствие Вендела и Максима Глушенкова. Скорее всего, Максим точно не вернётся в общую группу, так как травма руки, кажется, серьёзная.

Очень обидно, что в матче «Зенит» – «Спартак» будут участвовать не все ключевые футболисты.

Тем не менее ничья питерцев в прошедшем матче хороша для всего чемпионата. Крепкие середняки увидели, что действующего чемпиона можно «цеплять», и они поняли, что это реально. «Зенит» наверняка получил порцию спортивной злости, что будет на пользу подопечным Семака и подтолкнёт их к более качественной игре.

Все серии когда-нибудь заканчиваются: в самой концовке Мостовой спас «Зенит» от поражения в Подмосковье

Антон Карасевич