​Пономарёв: «Поменяли Федотова на Николича, но ничего не изменилось»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв расстроен поражением клуба в пятом туре российского чемпионата - «армейцы» уступили землякам из «Локомотива». Пономарёв считает, что смена наставника ничего не дала ЦСКА. Он заявил, что приглашение Марко Николича было ошибкой - и указал фамилию, которая, по его мнению, должна была возглавить клуб.

- Поменяли Федотова на Николича, ничего не изменилось. Я говорил, что надо было брать Игнашевича: свой парень, хорошо работал в «Балтике». Думаю, что с Игнашевичем картина у ЦСКА в чемпионате была бы лучше, чем она есть сейчас, - заявил Пономарёв в эфире телеканала «Матч ТВ».