​Деменко: «Было бы странно не вызывать Глушенкова в сборную»

Бывший игрок питерского «Зенита» Максим Деменко совершенно не удивлён приглашением своего тёзки Глушенкова из всё того же питерского клуба в сборную России. Даже несмотря на то, что в последнем матче «Зенита» Глушенков получил достаточно необычную для футболиста травму - перелом руки. Деменко считает, что это не станет для него препятствием для тренировок со сборной страны.

- Валерий Георгиевич все понимает — было бы удивительно, если бы он не взял Глушенкова в сборную. Другой вопрос, как Максим будет восстанавливаться после травмы. Но все-таки рука — это не нога, так что он все равно будет тренироваться, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.