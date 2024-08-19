Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Деменко: «Было бы странно не вызывать Глушенкова в сборную»

19 Августа 2024 • 23:52 Комментировать

Бывший игрок питерского «Зенита» Максим Деменко совершенно не удивлён приглашением своего тёзки Глушенкова из всё того же питерского клуба в сборную России. Даже несмотря на то, что в последнем матче «Зенита» Глушенков получил достаточно необычную для футболиста травму - перелом руки. Деменко считает, что это не станет для него препятствием для тренировок со сборной страны.

- Валерий Георгиевич все понимает — было бы удивительно, если бы он не взял Глушенкова в сборную. Другой вопрос, как Максим будет восстанавливаться после травмы. Но все-таки рука — это не нога, так что он все равно будет тренироваться, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Деменко Максим Глушенков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» Юран может возглавить команду в РПЛ Гвардиола перечислил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне Месси выдвинул требование вандалам ​Кейн забил и повторил рекорд Лероя Сане Звёздный игрок «Барселоны» сообщил клубу о намерении уйти «Барселона» повторила собственный рекорд, выпустив трёх 17-летних игроков Болельщики «Валенсии» аплодировали Ямалю – Флик дал комментарий Роналду вывел «Аль-Наср» вперёд в финале Суперкубка Саудовской Аравии «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией» Месси выдвинул требование вандалам С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение
Спортивные новости
Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Рубин Рубин
1
2
2.95 3.50 2.34
Видео
Окончен
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Ахмат Ахмат
1
0
2.55 3.10 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Августа
00:36 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «Поменяли Федотова на Николича, но ничего не изменилось»
19 Августа
23:52 · Россия. Премьер-лига
​Деменко: «Было бы странно не вызывать Глушенкова в сборную»
23:28 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Что сказал игрокам в раздевалке? Слов не было»
23:23 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Новичков-легионеров в «Ахмате» летом точно не будет»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Названа худшая команда сезона РПЛ по реализации и точности ударов
22:50 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Мы приложим усилия, у нас команда с большим характером»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер назвал сроки восстановления Глушенкова, Максим пропустит игры сборной России
22:43 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Хочу похвалить футболистов, которые выполнили свою работу на 100%»
22:41 · Россия. Премьер-лига
Джавад признан лучшим игроком матча махачкалинского «Динамо» и «Ахмата»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Джавад: «Я вышел на поле и выполнил свою задачу, забил гол»
22:22 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» близок к повтору худшей серии без голов в истории клуба в РПЛ
22:15 · Россия. Премьер-лига
Победа над «Ахматом» - первая для махачкалинского «Динамо» в истории в РПЛ
22:10 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Сразу бы забрал Облякова в «Динамо», если бы мог»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Слишкович близок к назначению в клуб Мелбет-Первой лиги слухи
21:30 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Николич ставит ЦСКА вялую игру» 1
21:22 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Ромащенко не возглавит «Балтику»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Эспаньола» отказал «Спартаку» эксклюзив
20:50 · Россия. Премьер-лига
Французский топ-клуб пытался увести Актюркоглу у «Спартака» слухи
20:44 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Всегда называл Николича мистером»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «В перерыве можно было очень много требовать в более жёсткой форме»
20:36 · Россия. Премьер-лига
Экс-барбер Жиго: «Самуэль готов вернуться в Россию»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Кто сказал, что мы отдали инициативу, это ваше мнение»
20:28 · Россия. Премьер-лига
«Химки» ведут переговоры по защитнику «Балтики» слухи
20:25 · Россия. Премьер-лига
Даку: «За 10 дней в цикле у меня была только одна тренировка в общей группе, а всё остальное - лечение»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Все очки «Рубина» в новом сезоне РПЛ – волевые
Все новости
Рекомендуем