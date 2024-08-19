Адиев: «Что сказал игрокам в раздевалке? Слов не было»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался после минимального поражения его команды от махачкалинского «Динамо». Команды сошлись вечером 19 августа в Махачкале, местный клуб оформил минимальную победу.

«Слов никаких не было в раздевалке. Не тот момент, когда надо говорить. Каждый понимает, что это отрицательный результат. Завтра будет тренировка, завтра поговорим», - говорит Адиев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Ахмат» не может забить уже на протяжении четырёх матчей подряд.

В следующем туре грозненский клуб ожидает игра против подмосковных «Химок» дома. В таблице РПЛ у «Ахмата» 15-е место и три очка.