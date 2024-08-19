Адиев: «Новичков-легионеров в «Ахмате» летом точно не будет»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев после поражения его клуба от махачкалинского «Динамо» (0:1) в пятом туре РПЛ высказался о возможных летних новичках.

«Из иностранцев точно никого не будет. Из россиян, возможно, подпишем еще одного футболиста. А возможно и его не будет. Пока какой-то острой необходимости нет, – цитирует Адиева Metaratings.

Напомним, что «Ахмат» пока только лишь разочаровывает. Грозненский клуб не может забить в последних четырёх матчах РПЛ и близок к повторению собственного антирекорда в Премьер-лиге.

В шестом туре «Ахмату» предстоит сыграть против «Химок».

Из-за них «Ахмат» проиграл в Каспийске