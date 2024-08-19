Названа худшая команда сезона РПЛ по реализации и точности ударов

Вечером понедельника завершили пятый тур Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Домашнюю победу с минимальным счётом одержали динамовцы.

По итогу встречи неутешительной статистикой про «Ахмат» делится Opta Sports. Так, «Ахмат» - теперь самая худшая команда нового сезона Премьер-лиги по реализации ударов, так как реализовал «Ахмат» всего два процента ударов.

Более того, точность ударов игроков «Ахмата» составляет всего 20 процентов. Это худший результат Премьер-лиги по обоим показателям.

Напомним, что больше подробностей о последнем матче пятого тура РПЛ можно найти в нашем ревью.