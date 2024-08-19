Адиев: «Мы приложим усилия, у нас команда с большим характером»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Махачкала.

- Если можно подвести итог этого матча, в котором вроде бы «Динамо» давило в первом тайме, во втором, вроде бы, «Ахмат» перехватил инициативу? Но потом вы пропустили мяч в свои ворота.

- Была такая тяжелая вязкая игра с обеих сторон. Команды по минимуму старались ошибаться. Понимая цену этого матча. В принципе те моменты, которые мы во втором тайме создали и не забили, к сожалению, в концовке пропустили гол из-за собственной ошибки.

- Однажды в вашей карьере после череды неудачных матчей вы сказали болельщикам тогда еще «Анжи» Махачкала: «Мы играем для вас». Это даже как-то сплотило команду. Что-то подобное можно сейчас сказать болельщикам грозненского «Ахмата», которые также, видимо, переживают неудачную серию, которая есть у команды?

- Мы понимаем, что наши болельщики переживают, они ждут от нас побед. Их ожидания в какой-то мере оправданы. Мы приложим усилия, у нас команда с большим характером. Такие периоды бывают, к сожалению, когда команду строят, много людей ушло, новые игроки. Как ни крути, построить команду - на это нужно время. У нас это время будет, и мы исправим это.

- Понятно, что настроение сейчас в раздевалке не самое хорошее, но все-таки что сказали игрокам, может быть, какие-то слова нашли, чтобы поддержать и напутствовать их на следующее игры?

- Нет, слов никаких не было. Думаю, сейчас не тот момент, когда нужно говорить. Каждый понимает, что отрицательный результат. Завтра будет тренировка, завтра поговорим.