Инсайдер назвал сроки восстановления Глушенкова, Максим пропустит игры сборной России

В минувшие выходные лучший игрок «Зенита» в новом сезоне, Максим Глушенков получил травму руки. Из-за повреждения в игре с «Химками» (1:1) он был заменён. Инсайдер Иван Карпов делится в своём телеграм-канале подробностями о травме Максима.

Так, пострадавшему вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки. В результате операции Максим чувствует себя хорошо, однако ожидаемые сроки восстановления игрока - 3-4 недели. Срок будет зависеть от скорости срастания места перелома.

Но самое главное, что матчи сборной России с Вьетнамом и Таиландом, куда Валерий Карпин вызвал 25-летнего футболиста, Глушенков пропустит. Ранее Максим попал в расширенный состав национальной команды.