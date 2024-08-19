Биджиев: «Хочу похвалить футболистов, которые выполнили свою работу на 100%»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Каковы чувства после первой победы? Можно ли сейчас сказать «Это Махачкала, детка»?

- Нужно поздравить всех болельщиков наших, которые пришли и нас поддержали, которые болели в других городах за нас, которые смотрели у телевизора. Мы им очень благодарны за поддержку. Конечно, матч был тяжелым, он не мог быть другим. Но я считаю, что ребята молодцы, проявили характер, особенно во втором тайме, когда было тяжело. Очень хорошая команда «Ахмат», практически не пропускающая в последних матчах. Конечно, было сложно. Но еще раз хочу похвалить футболистов, которые выполнили свою работу на 100%.

- Дебют Мохаммадджавада в таком матче, победный гол. Что он сейчас чувствует, уже поздравили его в раздевалке? Что там происходит вообще?

- Ребята пока не вернулись. Конечно, его поздравят. Я думаю, что мы от него ожидали, он и сделал на поле.

- С какими эмоциями после первой победы подходит «Динамо» Махачкала к последующим играм? Что даст для команды эта первая победа?

- Прежде всего она даст нам уверенность в плане психологии. Мы быстрее восстановимся, сейчас очень жесткий график. Матчи идут практически через три на четвертый. Нас ожидает непростая выездная серия. Поэтому наша задача сейчас восстановиться побыстрее и приготовиться уже к следующему матчу.