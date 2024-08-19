Джавад признан лучшим игроком матча махачкалинского «Динамо» и «Ахмата»

Новичок махачкалинского «Динамо» Хоссейннеджад Джавад Мохаммад признан лучшим игроком матча своего клуба против грозненского «Ахмата». И неспроста – именно Джавад стал автором единственного гола в этой игре, который и ознаменовал историческую победу «Динамо» - 1:0.

Напомним, что эта победа стала для «Динамо» первой в истории в Премьер-лиге. До этого сезона махачкалинские динамовцы никогда не играли в Российской премьер-лиге.

Больше подробностей о прошедшей игре – в нашем ревью.

А здесь мы выделили худших игроков «Ахмата» в прошедшей встрече, из-за которых грозненцы проиграли в Каспийске.