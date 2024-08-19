Из-за них «Ахмат» проиграл в Каспийске: три худших игрока матча против махачкалинского «Динамо»

Ставим оценки футболистам Магомеда Адиева

Хоссейннеджад Джавад Мохаммад был ярко встречен в России благодаря своей фамилии, но показал, что приехал играть в футбол. Классным ударом иранец решил судьбу матча против «Ахмата», принеся победу своей команде. А вот грозненцы явно сплоховали.

Давайте разбираться, из-за кого же «Ахмат» проиграл. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Магомеда Адиева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

МАУРО ЛУНА – 4,0. И ведь владел преимуществом «Ахмат» большую часть матча, но позиционные атаки навевали только сон. Особенно слабо двигался на левом фланге Луна. Диагонали Мауро цели достигли всего один раз за пять пыток.

Луна совершил 15 потерь, проиграл шесть единоборств из восьми и трижды неудачно пошёл в дриблинг. Обострить передачей так и не получилось, а единственный удар прошёл мимо ворот.

ФЕЛИППЕ КАРДОСО – 3,5. В похожем стиле сыграл и Кардосо. Только бразилец действовал сильно ближе к чужим воротам. За 66 минут четырежды пошёл в дриблинг – четырежды мяч потерял, совершил девять потерь, трижды сфолил и получил жёлтую карточку.

Удивительно плохо цеплял мячи нападающий – проиграл 12 единоборств из 15. Ну и всего три точные передачи отдал. Странно, что его не заменили раньше.

АНТОН ШВЕЦ – 3,5. Антон бы куда активнее и продуктивнее в борьбе, но загубил отличный момент при счёте 0:0. Пробил точно в голкипера с пяти метров, а ведь мог принести победу команде.

Ещё в пассиве Швеца ужасающая статистика по длинным передачам. Он 11 раз пытался начать атаку своей команды и всего раз сделал доставил мяч своему партнёру. Добавим сюда 17 потерь, жёлтую карточку и получим очень слабый матч от Антона.