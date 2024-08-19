Джавад: «Я вышел на поле и выполнил свою задачу, забил гол»

Лучший футболист встречи «Динамо» Махачкала - «Ахмат» Джавад для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Насколько трудно было войти в такую игру и забить победный гол?

- Сегодня была достаточно тяжелая игра. Сначала я хочу поблагодарить тренера и весь состав команды за то, что нам сегодня удалось победить. Великолепный вечер для нас. Я очень доволен тем, что мне удалось забить гол. Была тяжелая игра, соперник стоял очень компактно сзади. Но нам удалось победить. Я очень рад.

- Можно ли было мечтать о лучшем дебюте? Что все-таки сказал главный тренер перед выходом на поле?

- Тренер мне сказал перед матчем: «Просто выходи на поле, делай свою работу, выполняй свои задачи». Я вышел на поле и выполнил свою задачу, забил гол.