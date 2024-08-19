«Ахмат» близок к повтору худшей серии без голов в истории клуба в РПЛ

«Ахмат» близок к повторению худшей серии без голов в истории клуба в рамках Премьер-лиги. Фактом делится Opta Sports.

Дело в том, что грозненский клуб не забивает уже четыре матча Премьер-лиги подряд, серия началась ещё во втором туре и продолжается вплоть до пятого. В понедельник «Ахмат» не забил махачкалинскому «Динамо» и проиграл минимально.

Худшая серия у «Ахмата» была только в 2005 году. 19 лет назад клуб носил другое название – «Терек», а забить игроки «Терека» не могли соперникам тогда на протяжении пяти встреч подряд.

Таким образом, если «Ахмат» в следующем туре не забьёт «Химкам» дома, то рискует повторить антирекорд 19-летней давности.

Хоссейннеджад Джавад Мохаммад забил в первом же матче