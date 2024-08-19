Победа над «Ахматом» - первая для махачкалинского «Динамо» в истории в РПЛ

Вечером понедельника завершали пятый тур Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Минимальную победу одержали хозяева – 1:0.

Таким образом, «Динамо» оформило первую победу в своей истории в рамках Премьер-лиги. Ранее махачкалинский клуб никогда не играл в РПЛ до этого сезона. По итогу прошлого сезона «Динамо» стало вторым в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги и завоевало путёвку в элиту.

Напомним, что после виктории у «Динамо» в активе стало пять баллов, клуб поднялся на 11-е место и вышел из опасной зоны.

Больше подробностей об исторической виктории динамовцев Махачкалы – в нашем ревью.