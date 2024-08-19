Личка: «Сразу бы забрал Облякова в «Динамо», если бы мог»

Тренер московского «Динамо» Марцел Личка назвал одного из своих любимых игроков Российской премьер-лиги. Это Иван Обляков, полузащитник московского ЦСКА.

«Для меня это один из топовых игроков РПЛ. Если бы мог его забрать, сразу бы забрал — за минуту. Но трансферами клуб занимается», - говорит Личка для «РБ Спорт».

Напомним, что Обляков в ЦСКА уже шесть лет. В стане «армейцев» он оказался в 2018 году после перехода из «Уфы», в которой стал известен на всю Россию. Футболисту сейчас всего 26 лет, он находится в расцвете сил. В новом сезоне у Ивана накопилось уже два забитых гола за ЦСКА и одна голевая передача.