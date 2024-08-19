Хоссейннеджад Джавад Мохаммад забил в первом же матче и принёс «Динамо» победу над «Ахматом»

«Динамо» и «Ахмат» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч пятого тура РПЛ состоялся 19 августа на стадионе «Анжи Арена».

Прибавилось южных дерби в чемпионате России. Махачкала против Грозного в Каспийске – афиша что-надо. «Динамо» к игре подходило в растерянных чувствах, после неплохого старта прилетели три поражения подряд и Биджиеву пришлось задуматься, слегка перекроить состав. «Ахмат» же прибыл с другого южного дерби – посреди недели грозненцы минимально уступили в Краснодаре.

Видимо, сил на кубковый матч обе команды потратили немерено. И восстановиться не успели. Иначе объяснить унылый первый тайм не получится – команды на минимальных скоростях атаковали, остроты не создавали, большую часть времени бодались в центре поля. Самым «горячим» эпизодом первого тайма стала потасовка Адамова и Касинтуры, едва не переросшая в массовую драку.

Павел Шадыханов даже добавлять нечего не стал к первому тайму. А второй начался без замен, изменений будто ничего предвещало, но они случились. Тренеры, видимо, в перерыве провели разъяснительную беседу, такой футбол ни в коей мере не устроил. Первым взбодрился «Ахмат». Настоящую суматоху в чужой штрафной площади грозненцы устроили после углового, в завершении Кардосо лбом пытался проткнуть мяч в ворота, а Шумахов вынес мяч с «ленточки» ударом через себя.

Красивый эпизод приправил Лечи. После диагонали Богосавца выскочил он на дальнюю штангу и в касание пробил впритирку со штангой. Только не с той стороны сетки. Махачкалинское «Динамо» сигнал приняло, но не стало уходить в атаку, отодвигая игру от своих ворот, а усилило игру в обороне. Игра вновь завязла. Только в конце матча «Ахмату» помог стандарт. Швец после подачи от угла поля сильно пробил по позиции Волка, а затем сфолил в борьбе с голкипером, рванув на добивание.

И когда уже все болельщики смирились с нулями на табло, забили хозяева. После простенького заброса Ловат вынес мяч аккурат на Хоссейнеджада и новичок «Динамо» вдруг шарахнул с 25 метров в верхний угол – 1:0. Гол-красавец, ставший победным и первым для иранца в футболке махачкалинского «Динамо». Вот это дебют!