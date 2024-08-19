Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович близок к тому, чтобы возглавить клуб Мелбет-Первой лиги.

По информации Metaratings, Владимиром интересуется калининградская «Балтика». Сам же боснийский специалист не против такого развития событий, ведь «Балтика», что вероятно, уже скоро останется без главного тренера.

Слишкович прославился на футбольную Россию минувшей весной. Под его руководством московский «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля перестал проигрывать и завершил сезон на пятом месте.

Летом стало известно, что Слишкович не останется в тренерском штабе нового главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича.