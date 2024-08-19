Губерниев: «Николич ставит ЦСКА вялую игру»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о Марко Николиче и его московском ЦСКА. В начале сезона «армейцы» под его руководством не блещут, у клуба всего лишь семь очков и седьмое место турнирной таблицы РПЛ.

«Николич пока ставит команде вялую игру, а ЦСКА не должны играть в вялый футбол», - говорит Губерниев для Metaratings.

В контрпример Губерниев привёл «Локомотив», который стартовал в новом сезоне выше ожиданий скептиков.

«Команда теперь уже молодая, тренер знает, как работать с молодёжью, и вот, пожалуйста. В последних матчах команда демонстрирует результат, да и игра не самая хреновая», - поясняет Губерниев.

Напомним, что в минувшие выходные «Локо» увёз три очка с Песчаной улицы, обыграв ЦСКА минимально. Единственный гол оформил Наир Тикнизян.