Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник: «Ромащенко не возглавит «Балтику»

19 Августа 2024 • 21:22 Комментировать

Бывший ассистент Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко не возглавит «Балтику».

Ранее об обратном сообщал инсайдер Иван Карпов. Однако по информации «РБ Спорт», кандидатура Ромащенко калининградским клубом не рассматривается.

Напомним, что Ромащенко пока что никого не тренирует. Весной он покинул грозненский «Ахмат», уступив своё место главного тренера Магомеду Адиеву.

«Балтика», судя по последним результатам, намерена сменить главного тренера Александра Грищенко. В турнирной таблице Мелбет-Первой лиги у калининградского клуба всего лишь 13-е место. В прошлом году «Балтика» играла в РПЛ.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Мирослав Ромащенко
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» Юран может возглавить команду в РПЛ Гвардиола перечислил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне Месси выдвинул требование вандалам ​Кейн забил и повторил рекорд Лероя Сане Звёздный игрок «Барселоны» сообщил клубу о намерении уйти «Барселона» повторила собственный рекорд, выпустив трёх 17-летних игроков Болельщики «Валенсии» аплодировали Ямалю – Флик дал комментарий Роналду вывел «Аль-Наср» вперёд в финале Суперкубка Саудовской Аравии Из-за них «Ростов» должен был проиграть матч: три худших игрока суперволевых 3:2 против «Оренбурга»
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Спортивные новости
Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Рубин Рубин
1
2
2.95 3.50 2.34
Видео
84 мин
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Ахмат Ахмат
0
0
2.55 3.10 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Августа
21:37 · Россия. Премьер-лига
Слишкович близок к назначению в клуб Мелбет-Первой лиги слухи
21:30 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Николич ставит ЦСКА вялую игру»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Ромащенко не возглавит «Балтику»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Эспаньола» отказал «Спартаку» эксклюзив
20:50 · Россия. Премьер-лига
Французский топ-клуб пытался увести Актюркоглу у «Спартака» слухи
20:44 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Всегда называл Николича мистером»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «В перерыве можно было очень много требовать в более жёсткой форме»
20:36 · Россия. Премьер-лига
Экс-барбер Жиго: «Самуэль готов вернуться в Россию»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Кто сказал, что мы отдали инициативу, это ваше мнение»
20:28 · Россия. Премьер-лига
«Химки» ведут переговоры по защитнику «Балтики» слухи
20:25 · Россия. Премьер-лига
Даку: «За 10 дней в цикле у меня была только одна тренировка в общей группе, а всё остальное - лечение»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Все очки «Рубина» в новом сезоне РПЛ – волевые
20:16 · Россия. Премьер-лига
В махачкалинском «Динамо» ответили на вопрос о Хабибе на домашних играх
20:15 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «На днях уже будет официальное объявление по Агаларову»
20:06 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Очень важный матч для нас, настроение, естественно, боевое»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Назван самый бьющий игрок сезона РПЛ – он играет в «Акроне»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Даку – лучший игрок матча «Акрон» - «Рубин» официально
19:51 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Работа Галактионова уже видна абсолютно во всём»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Даку быстрее всех в «Рубине» достиг отметки в 20 голевых действий
19:33 · Россия. Премьер-лига
Даку не забил лишь в одном матче нового сезона из пяти
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Махачкала - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:18 · Россия. Премьер-лига
Агаларов не попал в заявку «Ахмата» на матч с махачкалинским «Динамо»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Масалитин назвал игрока, который не помешал бы сборной России
19:03 · Россия. Премьер-лига
Личка озвучил пожелание по судейству в России
18:50 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» отыгрался после автогола «Акрона»
Все новости
Рекомендуем