Источник: «Ромащенко не возглавит «Балтику»

Бывший ассистент Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко не возглавит «Балтику».

Ранее об обратном сообщал инсайдер Иван Карпов. Однако по информации «РБ Спорт», кандидатура Ромащенко калининградским клубом не рассматривается.

Напомним, что Ромащенко пока что никого не тренирует. Весной он покинул грозненский «Ахмат», уступив своё место главного тренера Магомеду Адиеву.

«Балтика», судя по последним результатам, намерена сменить главного тренера Александра Грищенко. В турнирной таблице Мелбет-Первой лиги у калининградского клуба всего лишь 13-е место. В прошлом году «Балтика» играла в РПЛ.