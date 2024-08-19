Этим летом московский «Спартак» интересовался левым вингером «Эспаньола» Хави Пуадо. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Однако из Каталонии «красно-белым» пришёл отказ. 26-летний футболист не был заинтересован в переезде в Россию. Самого же игрока с «Эспаньолом» связывает контракт, рассчитанный ещё всего лишь на один сезон. Transfermarkt игрока атаки оценивает в 8 млн евро.

Напомним, что «Эспаньол» по итогу прошлого сезона в Сегунде вернулся в Примеру. В понедельник команда проводит первый матч сезона на выезде против «Вальядолида».

«Спартак» не проигрывает на протяжении шести официальных матчей в новом сезоне подряд.