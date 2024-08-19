Московский ЦСКА пытается сбить цену в переговорах с тель-авивским «Маккаби» по форварду Дору Тургеману. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По нашей информации, израильский топ-клуб просит у «армейев» 5 млн евро за свой актив. Москвичей же такая цена не устраивает.

Что же касается форварда «Реймса» Камори Думбия, которого также связывали со столичным клубом, то этого футболиста в ЦСКА не будет.

Ранее сообщалось, что Тургеман заинтересовал руководство ЦСКА. Летом «армейцы» понесли потерю в атаке – клуб покинул воспитанник клуба Фёдор Чалов, теперь он выступает в Греции за ПАОК.