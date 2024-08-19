Знаменитый французский клуб «Марсель» пытался этим летом подписать трансферную цель московского «Спартака» Керема Актюркоглу.

По информации Legalbet, «Галатасарай» готов был отпустить игрока сборной Турции во Францию. Однако «Гарри Поттер» (такое у игрока прозвище) запросил неподъёмную у провансальцев сумму по зарплате. В итоге такой запрос не устроил «Марсель» и трансфер было решено не совершать.

Сага по Актюркоглу и «Спартаку» продолжается всё лето, однако в понедельник, по последним слухам, турок, наконец, отказался от перехода в российский клуб.

Кстати, в недавнем матче с «Коньяспором» (2:1) в турецкой Суперлиге Керем забил гол и оформил пас за «Галатасарай».