Тикнизян: «Всегда называл Николича мистером»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о Марко Николиче. Ранее этот тренер возглавлял «Локо», он успел пересечься с столичном клубе с Тикнизяном.

«Я всегда называл Марко мистером. Это тренер, который привлек меня в «Локомотив». Сильно его уважаю, как и любого тренера, с которым мне довелось работать на разных этапах карьеры», - говорит Наир для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что с лета Николич возглавляет московский ЦСКА. По иронии судьбы, в дерби ЦСКА и «Локомотива» в минувшие выходные Тикнизян забил единственный гол в матче, поразив ворота «армейцев». В итоге «Локо» увёз с Песчаной улицы домой в Черкизово три балла – 1:0.