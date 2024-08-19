Рахимов: «В перерыве можно было очень много требовать в более жёсткой форме»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- Пропустили первыми, только во втором тайме удалось забить. За счет чего удалось перевернуть игру?

- Я думаю, что все-таки тот настрой в перерыве, что был у команды, конечно, можно было очень много требовать в более жесткой форме. Но я видел, что все очень хотят перестроить игру. Поэтому просто нужно было спокойно сделать поправки. Мы перестроили игру в двух нападающих с тремя в середине поля, потому что у «Акрона» было много моментов в первом тайме, когда они за спиной наших двух центральных полузащитников получали мячи. Здесь у нас были проблемы. После того, как нам удалось сравнять, мы все-таки перестроили игру в четыре. Вышел Иванов. Здесь нам нужно было просто внимательно сыграть на контратаках соперника и при стандартах. Нам удалось все-таки в конце забить гол. А то, что команда перестроилась, это, конечно, радует.

- Что с Юкичем? Есть какая-то информация?

- Пока не знаем, завтра будет МРТ, посмотрим, надеемся, что ничего серьезного.

- Второй гол, очень долго судьи смотрели, что там произошло. Как вы оцените эпизод, как вы его видели, что думали в этот момент?

- Сегодня все смотрят на скамейке, у всех есть айпады, и все видят, что происходит. Мы посмотрели и ничего не заметили. А если говорить об офсайде, то его не было. Если говорить о нарушении, его не было, там вратарь не попал по мячу. Не знаю, там смотрели контакт игрока, который упал у нас, и игрока, который перешагивал. Для меня это момент такой, когда игрок его даже не видит, перешагивает его или нет. Там был контакт, но мне кажется, мяч уже давно пересек линию, и потом был контакт. Хорошо, что было принято решение, потому что на самом деле ничего не предвещало того, чтобы отменить этот гол.

- Вада провел второй матч подряд с учетом кубкового. Как оцените его состояние?

- Он потихонечку набирает. У него была травма. Мы видим, что должны потихонечку готовить тех, кто был травмирован. Тот же Даку, мы должно идти от матча к матчу, что достаточно сложно. У нас на этих позициях недобор игроков. Это, естественно, очень неприятный момент.