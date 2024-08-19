Экс-барбер Жиго: «Самуэль готов вернуться в Россию»

Бывший барбер бывшего защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго Алишер Джураев высказался о потенциальном возвращении француза в российский чемпионат.

«Его я стриг полгода, если не больше. И сейчас хорошо общаемся. Да, Жиго готов снова переехать в Россию», - сказал Джураев для Sport24.

Напомним, что Жиго выступал в России за «Спартак» с 2018 по 2021 годы на постоянном контракте. За время в России он полюбился армии болельщиков «красно-белых». В 2022 году перешёл в «Марсель», цвета французского клуба защищает до сих пор.

Однако по словам агента защитника, в это летнее трансферное окно футболист рассчитывает сменить обстановку.