Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-барбер Жиго: «Самуэль готов вернуться в Россию»

19 Августа 2024 • 20:36 Комментировать

Бывший барбер бывшего защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго Алишер Джураев высказался о потенциальном возвращении француза в российский чемпионат.

«Его я стриг полгода, если не больше. И сейчас хорошо общаемся. Да, Жиго готов снова переехать в Россию», - сказал Джураев для Sport24.

Напомним, что Жиго выступал в России за «Спартак» с 2018 по 2021 годы на постоянном контракте. За время в России он полюбился армии болельщиков «красно-белых». В 2022 году перешёл в «Марсель», цвета французского клуба защищает до сих пор.

Однако по словам агента защитника, в это летнее трансферное окно футболист рассчитывает сменить обстановку.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Самуэль Жиго Алишер Джураев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» Юран может возглавить команду в РПЛ Гвардиола перечислил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне Месси выдвинул требование вандалам ​Кейн забил и повторил рекорд Лероя Сане Звёздный игрок «Барселоны» сообщил клубу о намерении уйти «Барселона» повторила собственный рекорд, выпустив трёх 17-летних игроков Болельщики «Валенсии» аплодировали Ямалю – Флик дал комментарий Роналду вывел «Аль-Наср» вперёд в финале Суперкубка Саудовской Аравии Из-за них «Ростов» должен был проиграть матч: три худших игрока суперволевых 3:2 против «Оренбурга»
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Спортивные новости
Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Рубин Рубин
1
2
2.95 3.50 2.34
Видео
80 мин
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Ахмат Ахмат
0
0
2.55 3.10 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Августа
21:30 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Николич ставит ЦСКА вялую игру»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Ромащенко не возглавит «Балтику»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Эспаньола» отказал «Спартаку» эксклюзив
20:50 · Россия. Премьер-лига
Французский топ-клуб пытался увести Актюркоглу у «Спартака» слухи
20:44 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Всегда называл Николича мистером»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «В перерыве можно было очень много требовать в более жёсткой форме»
20:36 · Россия. Премьер-лига
Экс-барбер Жиго: «Самуэль готов вернуться в Россию»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Кто сказал, что мы отдали инициативу, это ваше мнение»
20:28 · Россия. Премьер-лига
«Химки» ведут переговоры по защитнику «Балтики» слухи
20:25 · Россия. Премьер-лига
Даку: «За 10 дней в цикле у меня была только одна тренировка в общей группе, а всё остальное - лечение»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Все очки «Рубина» в новом сезоне РПЛ – волевые
20:16 · Россия. Премьер-лига
В махачкалинском «Динамо» ответили на вопрос о Хабибе на домашних играх
20:15 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «На днях уже будет официальное объявление по Агаларову»
20:06 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Очень важный матч для нас, настроение, естественно, боевое»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Назван самый бьющий игрок сезона РПЛ – он играет в «Акроне»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Даку – лучший игрок матча «Акрон» - «Рубин» официально
19:51 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Работа Галактионова уже видна абсолютно во всём»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Даку быстрее всех в «Рубине» достиг отметки в 20 голевых действий
19:33 · Россия. Премьер-лига
Даку не забил лишь в одном матче нового сезона из пяти
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Махачкала - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:18 · Россия. Премьер-лига
Агаларов не попал в заявку «Ахмата» на матч с махачкалинским «Динамо»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Масалитин назвал игрока, который не помешал бы сборной России
19:03 · Россия. Премьер-лига
Личка озвучил пожелание по судейству в России
18:50 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» отыгрался после автогола «Акрона»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Личка: «После этой травмы Захарян станет ещё сильнее»
Все новости
Рекомендуем